La Polizia di Stato ha arrestato M. C., 53enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per tentato furto aggravato.

Ieri sera, un equipaggio della Squadra Volante, impegnato nei servizi di controllo del territorio, ha sorpreso e bloccato l’uomo all’interno di un’auto parcheggiata in un’area condominiale in Via Dante. , dove era intento a riempire dei sacchetti in plastica con vari oggetti presi dal mezzo.

Gli agenti hanno appurato che il 53enne ha forzato la portiera dell’auto per metterla a soqquadro e rubare vari oggi presenti all’interno.

Nella mattinata odierna è previsto il processo con rito direttissimo.