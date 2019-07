Il Cagliari, dopo il quarto giorno di allenamento allo stadio del Vento, lascia Aritzo per continuare la preparazione estiva a Peio in Trentino.

Prima di partire, finito l’allenamento, Fabrizio Cacciatore, acquistato a titolo definitivo dal Chievo Verona in questa sessione di mercato dopo i 6 mesi di prestito nella seconda parte dello scorso campionato, ha parlato con i media.

“Stiamo iniziando a far carburare le gambe, per ora abbiamo fatto un’introduzione atletica, a Peio affronteremo carichi più pesanti. Questo sarà sicuramente un campionato competitivo, ma ci si divertirà tanto. Fisicamente sto bene, arrivo da qualche infortunio quindi non sto forzando i tempi. Mi fa piacere sentire la fiducia del mister e della società. Siamo un bel gruppo, abbiamo mantenuto l’ossatura della squadra e questo è un vantaggio; chi arriva dopo non ha alcun problema ad integrarsi. Io sono arrivato qui 5 mesi fa e ho trovato ragazzi fantastici, ora l’obiettivo è lavorare per farsi trovare pronti ai nastri di partenza del campionato. Per quel che mi riguarda conosco bene i dettami di Maran e posso aiutare i compagni a sviluppare i giusti automatismi”.