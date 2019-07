“Questa mattina ho presentato una interrogazione a risposta scritta al Ministero delle infrastrutture e trasporti, perché trovo inconcepibile la notizia della grave situazione cui verte la Motorizzazione civile di Nuoro” è quanto dichiara in una nota il Deputato Deidda che riprende la denuncia di Daniele Maoddi, dirigente Fdi e degli operatori nuoresi.

“Un ulteriore taglio dei servizi statali in una zona, al centro della Sardegna, già abbondantemente colpita dal fenomeno, non deve assolutamente verificarsi” spiega Deidda “per questo mi appello al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti affinché al più presto si attivi per risolvere le criticità presenti nella sede di Nuoro, come la mancanza di personale addetto e la messa a norma della pista collaudi ed esami, garantendo il mantenimento di un servizio essenziale per l’intera cittadinanza interessata. Nuoro e la provincia non possono sopportare altri tagli conclude Il Deputato di Fratelli D’Italia