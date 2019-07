“Con i pastori abbiamo fatto un percorso: 74 centesimi per arrivare a novembre con un conguaglio da un euro. Ci siamo stretti la mano e io parto da questo, in ogni caso il tavolo del mio ministero è ancora aperto”. Così il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio a proposito della vertenza sul prezzo del latte ovino in Sardegna.

“Abbiamo fatto il decreto emergenze senza nemmeno un voto contrario né alla Camera né al Senato – ricorda a margine di un convegno a Cagliari su turismo e agroalimentare – abbiamo messo sul tavolo tutto ciò che avevamo concordato, compresi i 29 milioni di euro, la ristrutturazione della filiera e del consorzio”.

Tuttavia, sottolinea il ministro, “ieri ho ascoltato una serie di interviste fatte ai pastori che si dicevano pronti a riversare ancora il latte sulle strade. Ora, io non posso pensare che ogni quindici giorni salti fuori un nuovo problema: se c’è bisogno sono pronto a ritornare in Sardegna per confrontarmi con loro, ma io parto dalla stretta di mano che ci siamo dati, perché non mi faccio prendere in giro da nessuno”.