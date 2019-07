“Ringrazio chi ha fatto il lavoro per eradicare la peste suina africana, ma anche chi l’ha subito. C’è voluta la loro pazienza per consentire di far sì che la Sardegna possa essere considerata peste suina-free”. Così il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio, a Cagliari per un convegno su turismo e agroalimentare.

“Adesso vorrei uguale attenzione su tutto il territorio nazionale dove il problema cinghiali è all’ordine del giorno – ha sottolineato – L’Europa ce l’ha fatto notare, quindi dobbiamo far capire che stiamo facendo un’operazione di contenimento della popolazione dei cinghiali”. Anche perché, ha chiarito il ministro, “se casi di peste suina africana si dovessero verificare in Emilia Romagna o Friuli, chi lo spiega ai produttori di crudo di Parma o San Daniele che non lo possiamo più esportare?”. Da qui l’appello ai colleghi del ministero dell’Ambiente “per lavorare assieme e prevenire, invece di curare”.