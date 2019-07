I Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi per l’incendio di una cabina elettrica Enel in via Saverio Mattei a Cagliari.

La Sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto la squadra di Pronto intervento “2A” della sede centrale che coaudivata dalla squadra Enel che ha effettuato il distacco della tensione elettrica dalla rete, ha spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza messo in sicurezza dell’area.