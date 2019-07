Stanotte i carabinieri di Cagliari sono intervenuti alla stazione marittima del porto di Cagliari dove sono stati segnalati due giovani che, con fare decisamente sospetto, si aggiravano tra le auto parcheggiate.

Intervenuti immediatamente sul posto, i militari hanno notato la presenza di due giovani, che sono stati subito fermati.

I giovani sprovvisti dei documenti, sono stati accompagnati negli uffici del comando provinciale per ulteriori accertamenti ai fini identificativi.

Nello zainetto dei ragazzi è stata trovata una canna da pesca, un PC ed altri effetti personali, dei quali però i minorenni non sono stati in grado di dire se fossero loro o no e hanno mostrato subito un atteggiamento poco collaborativo.

Dopo poco i carabinieri hanno notato segni di effrazione in un’auto parcheggiata dove sono stati fermati i due ragazzi, contattato il proprietario, quest’ultimo ha denunciato il furto del computer, trovato nello zaino dei giovani.

I due minorenni cagliaritani sono stati definiti all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.