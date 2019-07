La crisi del porto canale di Cagliari approda in Parlamento. A poche settimane dalla procedura di licenziamento per i 210 addetti del principale terminalista del traffico container (Cict), e a due giorni dal no del Ministero alla concessioni delle autorizzazioni paesaggistiche per sanare un vecchio problema che si trascina da anni, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha presentato una interrogazione al Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

“L’infrastruttura – afferma Gasparri – rappresenta un’importante porta commerciale sul Mediterraneo e purtroppo in questo momento sta attraversando una drammatica fase di flessione dei traffici delle merci. In un periodo in cui tutti gli operatori del settore stanno pianificano le proprie strategie, è necessario che il Ministro prenda visione personalmente della situazione e faccia tutto quanto in suo potere per scongiurare una crisi che colpirebbe i lavoratori sardi, le loro famiglie e darebbe un duro colpo ad un comparto fondamentale per la città di Cagliari e l’intera isola”.

Alla ricerca di uno spiraglio. “Alla luce dell’avvio della procedura di licenziamento per 210 lavoratori – conclude l’ex ministro – ritengo quanto mai urgente l’intervento del Governo affinché, coinvolgendo tutte le parti interessate, si trovino immediate soluzioni volte non solo a scongiurare l’attuale crisi ma a rilanciare l’intera infrastruttura”.