“La legislatura regionale iniziata il 4 aprile è la meno produttiva della storia recente: mai così poche leggi, mai così poche riunioni di Consiglio e di commissione, mai così pochi atti approvati, la gran parte dei quali proposti dall’opposizione”. Il gruppo dei Progressisti dà le pagelle ai primi cento giorni, che cadono domani, dell’Esecutivo guidato da Christian Solinas. In sei slide pubblicate su Facebook sono messe a confronto la legislatura in corso con quelle in cui i presidenti erano Francesco Pigliaru (centrosinistra), Ugo Cappellacci (centrodestra) e Renato Soru (centrosinistra).

Nella sedicesima, al 28 giugno 2019 il Consiglio si è riunito 12 volte, 20 nel 2014 con Pigliaru. L’attuale Giunta ha presentato 23 tra progetti e disegni di legge contro i 59 della Giunta Pigliaru. Due (tre considerando quella sui vitalizi) le leggi approvate dall’Assemblea guidata da Michele Pais, 7 nella passata legislatura. Mozioni: 26 (23 dell’opposizione) di cui 6 discusse in Aula con Solinas, 46 presentate di cui 22 discusse con Pigliaru; interrogazioni: 50 presentate (32 dell’opposizione) in questa legislatura e zero risposte della Giunta; 68 (con 6 risposte) nella legislatura a guida centrosinistra. Ancora, sono 7 le proposte di legge della maggioranza di centrodestra contro le 27 della maggioranza che sosteneva Pigliaru. Altro dato indicativo, quello sulle delibere: 158 quelle della Giunta Solinas contro le 214 della Giunta Pigliaru.

“Vista dall’esterno del Consiglio regionale questa legislatura potrebbe sembrare improduttiva e caotica – commenta il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus – a conti fatti questa non è solo una sensazione: numeri alla mano mai nessuno nel recente passato ha fatto peggio dell’amministrazione Solinas nei primi 100 giorni di attività. C’è chi propone di attendere, magari con il popcorn, i disastri che sicuramente questa gestione produrrà. Io non sono d’accordo: penso che sia dovere dell’opposizione vigilare, utilizzare tutti i mezzi per contrastare atti sbagliati o addirittura illegittimi e presentare subito proposte alternative”.