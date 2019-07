La sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari intorno alle 16:00 ha ricevuto la richiesta di soccorso per l’incendio di un’officina meccanica nel comune di San Gavino Monreale. Sul posto è stata inviava la squadra di pronto intervento del distaccamento di Sanluri e una dal comando di viale Marconi e in supporto un’ABP (autobotte pompa).

All’arrivo sul posto il rogo aveva coinvolto parte della struttura, uffici e il capannone con le attrezzature, coinvolti dalle fiamme anche vetture e automezzi nel piazzale di competenza della struttura.

Fortuntamente nessuno è rimasto ferito, sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.

Sul posto i Carabinieri per quanto di loro competenza.