Un guasto di notevole gravità ha interessato ieri la condotta idrica di via Vittorio Emanuele, con l’evidente fuoriuscita all’altezza del Carcere.

Le squadre di Abbanoa sono intervenute per ripristinare la funzionalità e per questo motivo ieri notte l’Ente gestore ha proceduto alla chiusura dell’erogazione idrica in tutta la città, dalla mezzanotte alle 4,30 di stamattina.

La ripresa dell’erogazione è avvenuta in modo graduale nel corso delle prime ore di stamani.