La procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta per la morte di un 82enne turista fiorentino, caduto appena sbarcato dall’aereo nella sala arrivi al piano terra dell’aeroporto di Cagliari-Elmas. Marco Antonio Baldanzini, che era giunto in Sardegna con la moglie, è deceduto in ospedale dove era stato trasferito dopo i controlli medici nel primo soccorso dello scalo.

Il fatto, avvenuto lo scorso 5 luglio, è stato riportato da un noto quotidiano regionale, che parla di un fascicolo aperto contro ignoti per omicidio colposo.

L’incarico di eseguire l’autopsia è stato dato al medico legale Nicola Lenigno.