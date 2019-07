Incidente mortale sulla strada statale 200 che collega Sassari a Castelsardo, all’altezza della località marina di Marritza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, che è deviato in loco sulla viabilità alternativa.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire ai soccorritori di agire al meglio.

Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale e le squadre Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per procedere alla riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli ed è morto un uomo di cui non si conosce ancora l’identità.