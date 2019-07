Il comune di Sassari ha comunicato i nuovi orari del Servizio Traffico.

Da lunedì 15 luglio il Servizio Traffico in via Carlo Felice 10 sarà aperto al pubblico il martedì dalle 15.30 alle 17, il mercoledì e il venerdì dalle 11 alle 13. Sarà chiuso il lunedì e il giovedì.

Chiusura temporanea Punto Città a Palmadula, Tottubella, Campanedda e La Corte.

Da lunedì 15 luglio e fino a venerdì 2 agosto, le sedi di Punto Città di piazza Dell’Assunta a Palmadula, piazza Orosei 7 a Tottubella, piazza Salvator Ruju a Campanedda e piazza Don Pittalis 6 a La Corte saranno chiuse. Le attività riprenderanno normalmente lunedì 5 agosto.

I servizi sono assicurati nelle altre sedi del servizio Punto Città: in corso Angioy 15 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì dalle 15.30 alle 17; in via Bruno 7/g a Li Punti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30; in via Dell’Anziano 2 a Latte Dolce, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.