Ieri pomeriggio i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato per furto aggravato M. A,. 55enne già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti penali. Infatti, i militari, transitando in Via del Collegio, hanno visto l’uomo che con atteggiamento sospetto, ha lasciato cadere una busta per poi allontanarsi velocemente. Immediatamente intercettato e recuperata la busta, i militari hanno scoperto che all’interno c’era un borsello con effetti personali e materiale medico, e che era l’oggetto del furto perpetrato poco prima all’interno dell’oratorio di Via del Collegio ai danni di una 15enne, e un altro un portafogli rubato invece qualche ora prima nel negozio Carpisa di via Manno, di proprietà anche in questo caso di una giovane.

Ricostruiti i fatti, il noto pregiudicato è stato immediatamente arrestato e portato in Caserma del Comando provinciale dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza. Stamattina il malvivente è stato portato in Tribunale per il rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e l’avvocato ha chiesto i termini a difesa per il 26 settembre 2019. L’uomo è stato liberato.