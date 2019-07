Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha incontrato il Generale Gioacchino Angeloni, comandante regionale della Guardia di Finanza. “E’ stato un colloquio cordiale e proficuo, finalizzato ad una leale collaborazione ed all’individuazione di intendimenti comuni volti a rafforzare la presenza, le strutture e migliorare la vita degli appartenenti al Corpo e loro familiari”, fa sapere il Comune.

Una particolare attenzione poi al ruolo di polizia del mare assunto dalla Guardia di Finanza, anche alla luce dei recenti provvedimenti normativi, in linea con la vocazione millenaria di una città come Cagliari aperta ai traffici marittimi. Tra i temi affrontati l’esigenza di una forte sinergia e cooperazione con la polizia locale nel contrasto al commercio abusivo ed al controllo economico e finanziario del territorio, contrasto ai traffici illeciti e spaccio di stupefacenti.

Non meno importante anche la necessità di una collaborazione tra Comune e GdF per le attività di formazione in ambito tributario e un’unione di intenti nelle attività di controllo sul pagamento dei tributi locali, in concomitanza con i controlli strumentali effettuati dai Finanzieri.