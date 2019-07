Finita l’attesa per la proclamazione dei 34 eletti nel Consiglio comunale di Sassari, 21 della maggioranza e 13 dell’opposizione. Dodici giorni dopo il ballottaggio che ha visto l’elezione a sindaco di Nanni Campus, appoggiato da 5 liste di un ampio movimento civico, l’assemblea di Palazzo Ducale è stata convocata per giovedì 18 luglio alle 18. Quattro i punti all’ordine del giorno della prima seduta dell’era Nanni Campus bis (l’ex senatore era già stato sindaco dal 2000 al 2005 con An e il centrodestra): la convalida dei consiglieri comunali; l’elezione del presidente del Consiglio; l’elezione dei vicepresidenti; la nomina della Commissione elettorale.

Dopo la convalida dei consiglieri il sindaco presterà giuramento e comunicherà al Consiglio i nomi degli assessori che comporranno la sua Giunta. Per la carica di presidente del Consiglio è in corsa Maurilio Murru, candidato sindaco del Movimento 5 stelle sconfitto alle urne. Per la Giunta Campus ha blindato qualsiasi indiscrezione, ma alcuni nomi sono comunque trapelati: alla carca di vicesindaco dovrebbe essere chiamata Rosanna Arru, già candidata sindaco per il centrodestra 5 anni fa, sconfitta da Nicola Sanna.

Nell’esecutivo dovrebbero rientrare inoltre, Piero Fiori, ex consigliere comunale e provinciale con Forza Italia e Udc; Antonello Sassu, anche lui ex consigliere comunale prima Margherita, poi Pd, quindi Udc e infine nell’ultima legislatura con la lista civica Sassari Progetto comune; Gianfranco Meazza, già assessore An nel primo governo Campus; quindi fra gli eletti in Consiglio dovrebbero sedere in Giunta Carlo Sardara e Maria Alessandra Corda. Possibilità di un’investitura da assessore anche per due consiglieri comunali uscenti: l’ex Fi Manuel Alivesi e l’ex Sel Marco Manca, passati nelle liste civiche di Campus.