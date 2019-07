Più prestazioni sanitarie nei territori e primi passi verso l’abbattimento delle liste d’attesa. Queste le ricadute positive della delibera della Giunta Solinas, che ha sbloccato il turnover per gli specialisti ambulatoriali.

“Ora saremo in grado di riportare nei presidi territoriali tutte quelle prestazioni sanitarie sparite dai poliambulatori – annuncia l’assessore della Sanità Mario Nieddu, dopo il via libera di Giunta allo sblocco – da questo momento Ats potrà aprire i bandi per aumentare le ore di specialistica ambulatoriale e ricoprire i turni vacanti, questo permetterà di ridurre i disagi per quei pazienti che dovevano spostarsi sempre nel presidio più vicino, a volte percorrendo tanti chilometri”.

Con l’aumento delle prestazioni sanitarie, “compiamo un primo passo in avanti verso la riduzione delle liste d’attesa”.