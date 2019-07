Nessun problema sulla designazione dell’amministratore unico di Carbosulcis. A confermarlo l’assessora dell’Industria, Anita Pili. “Nelle scorse settimane, a seguito del rinnovo delle cariche avvenuto con delibera della Giunta regionale, ho incontrato sia le rappresentanze sindacali, sia gli operatori impegnati nei progetti innovativi in capo alla società”, spiega Pili.

L’attenzione – precisa una nota della Regione – è massima per la situazione dei lavoratori. E non a caso, proprio ieri, dietro proposta dell’assessora Pili, la Giunta ha deliberato il mantenimento dell’incentivo all’esodo per le donne dipendenti della Carbosulcis. Attenzione altissima anche per le questioni di cronaca che stanno interessando la società.

“Nei giorni scorsi, appresa la notizia di eventuali depositi di resine altamente tossiche dentro una galleria della Carbosulcis, ho immediatamente scritto alla società per fare chiarezza sulla vicenda e accertare lo stato reale delle cose ed eventuali responsabilità”, sottolinea la titolare dell’Industria, che nei prossimi giorni accompagnerà il nuovo amministratore unico nella sede della società per conoscere personalmente i lavoratori. La prossima assemblea è fissata per venerdì 19 luglio, alle 11.