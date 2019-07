La mancata nomina del direttore generale di Sardegna ricerche potrebbe costare cara. Da una parte la Giunta può far perdere alla Sardegna e alle sue imprese ottanta milioni di euro, dall’altra c’è il rischio che l’appuntamento annuale di Sinnova sia annullato. Sono i motivi indicati in un’interrogazione rivolta al presidente Solinas e alla Giunta presentata dai Progressisti sardi, primo firmatario Francesco Agus.

La nomina del dg, come quelle relative ad altri enti, erano all’ordine del giorno nella seduta di Giunta di ieri. Il governatore, però, ha chiesto un rinvio a dopo un vertice di coalizione che si terrà probabilmente la prossima settimana. “Ora riunisca la Giunta con urgenza – continua Agus – metta da parte il bilancino con cui sta cercando di chiudere i conti in maggioranza e nomini subito il dg dell’agenzia per scongiurare il perdurare del blocco operativo.

Da mesi – aggiunge – le direzioni regionali sono senza guida perché il centrodestra non trova un accordo interno e perché il Presidente, al netto di estemporanee uscite sulla stampa, è irreperibile”.