La Polizia ha arrestato un 53enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, per furto aggravato continuato.

Nella mattinata di ieri un equipaggio della squadra volante, impegnato nei servizi di controllo del territorio, è intervenuto nella zona del mercato civico “San Benedetto” perché era stato segnalato il pluripregiudicato a bordo di un Suv di colore nero che tentava di vendere una bicicletta da bambino completa di casco e attrezzatura varia (valore commerciale 550 €).

Dopo una breve perlustrazione nelle vie del quartiere, il 53enne è stato rintracciato mentre tentava di salire a bordo di un suv Jeep Gran Cheroke.

Visti gli agenti l’uomo ha ammesso spontaneamente di aver rubato poco prima l’auto da un parcheggio condominiale in via Cocco Ortu al cui interno vi era una bicicletta da bambino.

Rintracciato poco dopo il proprietario che, dopo la formale denuncia di furto, è rientrato in possesso del veicolo, della biciletta e di tutti gli oggetti rinvenuti.

Il 54enne è stato arrestato per furto aggravato continuato e al termine degli atti è stato condotto prima presso il Tribunale per il processo con rito per direttissima e successivamente alla Casa circondariale Uta.