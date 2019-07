I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno denunciato M.S., 20enne di Tortolì e M.S.P., 19enne di Sassari per ricettazione e tentato furto aggravato. All’alba il personale della stazione ferroviaria di Sassari ha segnalato al 112 il furto di biglietti e abbonamenti Arst (Azienda regionale sarda trasporti) nonché il tentativo di qualcuno di introdursi in un bar chiuso adiacente alla biglietteria.

La prima pattuglia intervenuta si è immediatamente attivata nelle ricerche degli autori del fatto, ritenendo che potessero essere ancora nelle vicinanze.

In effetti, poco distanti dalla stazione, i militari hanno individuato due giovani che si aggiravano con fare sospetto, i quali sono stati fermati per essere identificati e sottoposti a perquisizione personale. La ricerca di eventuale refurtiva ha sortito esito positivo in quanto entrambi sono stati

trovati in possesso di un consistente numero di biglietti e abbonamenti Arst, per un valore complessivo di circa 5000 euro, esattamente corrispondenti a quelli rubati poco prima.

Nel contesto è stata inoltre inviata sul posto una squadra della Sezione Operativa specializzata nei rilievi tecnici, al fine di raccogliere ulteriori elementi probatori. All’esito del sopralluogo, l’irruenza del malfattori è apparsa ben evidente dai vetri rotti a calci per sfondare la porta d’ingresso al fine di introdursi del locale. Sul posto sono stati raccolti, quindi, altri elementi utili alle indagini. Essendo trascorsa la flagranza di reato, i due giovani sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Sassari per i reati di ricettazione e tentato furto.

Sono comunque tuttora in corso attività investigative finalizzate a ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti, con la direzione delle indagini da parte della Procura di Sassari.