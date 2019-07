“Quanto succede in questi giorni in Sardegna con gli incendi ci dice che serve un controllo più stretto del territorio”. Lo afferma Antonio Satta, segretario nazionale del movimento dell’Unione Popolare Cristiana (Upc).

“Gli incendi spesso hanno un’origine dolosa – continua Satta – Il controllo del territorio è fondamentale per prevenire più sconsideratezze, e allora servono più risorse economiche e più mezzi. In Sardegna continuano a mancare Canadair e mezzi per lo spegnimento degli incendi”.