“Ho votato con convinzione a favore del provvedimento che, oltre a ridurre di 345 il numero dei parlamentari, garantisce un risparmio per i cittadini di circa cinquecento milioni di euro in cinque anni”. Così la senatrice della Lega, Lina Lunesu, sulla riforma che ora dovrà ottenere il via libera definitivo alla Camera. In questo modo la parlamentare nuorese risponde anche al collega del Pd, Giuseppe Luigi Cucca, che subito dopo il passaggio a Palazzo Madama si era detto rammaricato perché i senatori sardi del M5s e la senatrice del Carroccio “avevano votato per una legge che renderà la Sardegna ancora più marginale in Parlamento”.

“La riduzione del numero dei parlamentari è una storica battaglia della Lega – prosegue Lunesu – una promessa che è stata mantenuta nel rispetto del voto dei milioni di italiani che ci hanno dato la propria fiducia”. Lunesu sottolinea anche che “da più di un decennio le altre forze politiche hanno promesso un taglio dei costi della politica, senza mai raggiungere alcun obiettivo concreto”, e che “chi oggi siede in opposizione qualche anno fa promuoveva un referendum per abolire il Senato, pesantemente bocciato dagli elettori: la Lega, invece, ancora una volta è passata dalle parole ai fatti”.