Mentre cala la sera a Tortolì (Nu) resta alta l’allerta per il vasto incendio che sta distruggendo migliaia di ettari di bosco nella zona del Lido di Orri. Ci sarebbero case completamente distrutte dalle fiamme. Dalla Prefettura fanno sapere che è in corso un vertice al Posto di Comando avanzato per valutare la situazione per la notte insieme al Sindaco di Tortolì.

In alcune zone le fiamme sono state domate e le aree sono in fase di bonifica, mentre in altri punti le fiamme sono riprese.

Sul posto si sta valutando se far rientrare o meno nei campeggi le persone evacuate. I mezzi aerei hanno interrotto i voli con il calare del buio. La situazione resta critica.