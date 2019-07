In volo tutti 11 gli elicotteri più il SuperPuma e Canadair arrivati da Trapani e Napoli

Sono ben 41 gli incendi che si sono sviluppati oggi in Sardegna di cui 12 che hanno necessitato dell’intervento degli 11 elicotteri del Corpo forestale, l’elitanker Super Puma e 4 Canadair, due di Base ad Alghero e 2 arrivati da Napoli e Trapani. Il più pericoloso, ancora in atto è quello di Tortolì dove sono in corso valutazioni da parte della Prefettura di Nuoro.

Nelle campagne di Aidomaggiore (Ss), in località “Nuraghe Tenalighe”, è intervenuto l’elicottero del Corpo forestale, proveniente dalla Base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Ghilarza, con personale di Forestas. L’ incendio ha interessato pascoli alberati e cespugliati. L’ elicottero intervenuto ha concluso l’intervento alle 10 di stamani.

A Siniscola (Nu), sulla Statale Orientale Sarda al km 262 sono intervenuti gli elicotteri regionali di Farcana, Anela e Alà dei Sardi. Sull’incendio è intervenuto anche un Canadair proveniente da Alghero. Le operazioni sono state dirette dal personale del Corpo forestale di Siniscola, coadiuvato da due squadre di Forestas e da una squadra di Barracelli . Le operazioni dei mezzi aerei sono terminate alle 16,25 circa. In comune di Berchidda (Ss) a “San Salvatore”, sono intervenuti tre elicotteri da Limbara, Anela e Fenosu (Super Puma) e due Canadair. Le operazioni sono state dirette dal personale del Corpo forestale di Berchidda, con due squadre di volontari di Protezione civile di Olbia, dalle squadre di Forestas e da due squadre di barracelli provenienti da Monti e Berchidda e dai vigili del fuoco di Olbia. L’ incendio ha interessato pascoli alberati, sugherete. Gli elicotteri si sono allontanati per fine intervento alle 15:55.

In comune di Villagrande Strisali (Nu) in località “S’argiola feminas”, è intervenuto l’elicottero dalla base di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale con altre forze della macchina antincendio regionale. Le operazioni si sono concluse alle 14:15. In comune di Ruinas (Or), in località “Pranu Samugheo”, sono intervenuti gli elicotteri delle basi di Fenosu e Sorgono. Le operazioni sono state coordinate dal Corpo forestale di Samugheo, coadiuvato dal personale del Gauf di Oristano (Gruppo Analisi e Uso del Fuoco del Corpo forestale), da due squadre di Forestas e dai Vigili del fuoco di Oristano. L’ incendio ha interessato terreni agricoli antistanti il Riu Mannu ed è inbonifica. Gli elicotteri hanno lasciato l’incendio alle 15.A Santulussurgiu, in località “Riu di San Leonardo”. Si tratta di una riaccensione dell’incendio di ieri: oggi sono intervenuti 4 elicotteri del Corpo forestale decollati dalle basi di Fenosu (Eli-Fenusu e Super Puma), Sorgono e Bosa che hanno lasciato l’incendio alle 17,55.

A Simaxis, in località “S.S. del Tirso e Mandrolisai” è intervenuto l’elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Corpo forestale della Stazione di Villaurbana e Oristano, coadiuvato da squadre di Forestas e dai Vigili del fuoco di Oristano. L’ incendio ha interessato terreni agricoli. L’elicottero ha lasciato l’incendio alle 17,50. Incendio anche Selargius, in località Sa Mandra dove sono intervenuti il Super Puma e l’elicottero della base di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale del Corpo forestale della Stazione di Sinnai, coadiuvato dal Gruppo Analisi e Uso del Fuoco del Corpo forestale di Cagliari dai Volontari di Sinnai e Quartu Sant’elena e dai Vigili del fuoco di Cagliari.

Gli elicotteri hanno terminato le operazioni di spegnimento alle 19.15. A Nurri, in località “Sant’Antonio” è intervenuto l’elicottero del Corpo forestale decollato dalla base di Marganai. L’ incendio ha interessato un rimboschimento. Gli elicotteri hanno terminato le operazioni alle 19:15.

Ad Orosei, in località “Rio foche pizzinna” sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale e un Canadair della flotta aerea nazionale. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale del Corpo forestale di Orosei, con 4 squadre di Forestas provenienti da Onifai, Galtellì e Orosei I mezzi aerei hanno lasciato il posto alle 20.40 circa.

Prosegue l’allerta per l’incendio in agro di Tortolì dove sono intervenuti 4 Canadair provenienti da Alghero, Ciampino, Napoli e Trapani e quattro elicotteri del Corpo forestale proveniente dalle basi di San Cosimo, Villasalto, Sorgono e Fenosu; decollato con la stessa missione anche il Super Puma da Fenosu. L’incendio verso le 15,30 è stato dichiarato di interfaccia e sono state evacuate tutte le abitazioni e le strutture ricettive (agriturismo e campeggi) a rischio in zona.

Nonostante l’imponente mobilitazione di forze a terra e mezzi aerei l’incendio è ancora attivo alle 21.20 ed per questo è stato programmato l’intervento di due elicotteri regionali e due Canadair fin dalle prime luci di domani 14 luglio.

In comune di Torpè, località “Guado di San Giovanni” sono intervenuti 2 elicotteri del Corpo forestale decollati dalle basi di Farcana e Alà dei Sardi e due Canadair della flotta aerea nazionale provenienti da Alghero e Ciampino. Gli elicotteri hanno lasciato l’incendio alle 20.