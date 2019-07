“Sono mani assassine, bastardi, vigliacchi e criminali”. Questo il commento, dell’Assessore dell’Ambiente della Regione Sardegna, Gianni Lampis, sul vasto rogo che sta tenendo sotto scacco da ieri alle 14,15 la città di Tortolì (Nu), l’Ogliastra e l’intera macchina antincendio regionale.

Lampis, in costante contato con la Sala Italia della Protezione civile e con il prefetto Angelo Borelli, è in viaggio per l’Ogliastra, dove incontrerà il sindaco Massimo Cannas e la struttura di Comando avanzato allestita per l’emergenza, il responsabile della Protezione civile regionale, del Corpo Forestale regionale e i Vigili del Fuoco.

“Dovete essere assicurati alla giustizia, le vostre mani maledette devono pagare caro il prezzo della distruzione e del pericolo che state creando”, ha detto l’assessore. Sono ora in fase di spegnimento alcuni focolai ancora attivi in Località San Salvatore.