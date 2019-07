Arriva alla redazione di Cagliaripad, la lettera aperta dei lavoratori Auchan- Conad indirizzata al Ministro Di Maio.

“Gent.Mo Ministro Luigi Di Maio, questa lettera è scritta da lavoratori Auchan che hanno creato un gruppo Facebook ( Auchan verso Conad ) con l’intento di unire le migliaia di lavoratori coinvolti, come lei sa, in un difficile momento di incertezza lavorativa.

Le scriviamo come semplici lavoratori, madri e padri di famiglia, la maggior parte monoreddito, lontani da qualsiasi logica politica o sindacale.

L’idea che l’acquisizione sia guidata da una grande azienda italiana come Conad, è un aspetto molto positivo, ma non può esserlo a qualsiasi costo.

Auchan non può semplicemente alzare i tacchi e lasciarci in balia del compratore, il quale deve ancora dimostrare che non è interessato solamente alla acquisizione delle quote azionarie e alla parte sana della rete di vendita, ma di voler offrire una prospettiva certa e credibile a tutti i 18.000 lavoratori. La tutela dei posti di lavoro non può avere certo meno importanza degli interessi delle aziende.

Desta preoccupazione tra noi lavoratori la mancanza di interesse da parte dei media nazionali, e in assenza di notizie certe da parte di Conad i nostri timori non fanno che aumentare.

Egregio Mnistro, conoscendo i suoi grandi valori umani, le chiediamo cortesemente di presenziare al prossimo incontro tra le parti previsto il prossimo 23 luglio, per verificare l’evoluzione del percorso delle trattative. Questo saprà infondere grande coraggio e sostegno morale a tutti noi.​

In attesa di una vostra cordiale risposta, cogliamo l’occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti.

Tutti i lavoratori della rete Auchan”.