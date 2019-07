Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 04.20 della mattina lungo la Ss 338.

Una ragazza mentre si recava a lavoro ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltata.

Sul posto sono interventi i vigili del fuoco di Oristano che hanno avuto grosse difficoltà a estrarre l’automobilista rimasta bloccata nell’abitacolo.

La donna è stata salvata dalla cintura di sicurezza ed è stata portata in ospedale al San Martino di Oristano per accertamenti e non è in pericolo di vita.