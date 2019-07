La settimana da lunedì 15 a domenica 21 Luglio 2019 annuncia tensioni e nervosismo per i Segni di Terra. L’atteggiamento della persona amata potrebbe essere frainteso, ma bisogna rimanere lucidi per evitare polemiche e discussioni. Settimana di grandi decisioni per i Segni di Aria, bisognerà risolvere le cose lasciate in sospeso. Confusione e incertezze nella sfera amorosa porteranno dubbi, ma la cosa migliore sarà ascoltare le emozioni. Per i Segni di Acqua è invece il momento di fare progetti importanti in amore, mentre sul lavoro bisognerà agire con fermezza e decisione e fare affidamento alla propria grinta. Periodo di cambiamenti per i Segni di Fuoco, in amore si sta verificando una vera e propria rivoluzione. Anche se ci saranno delle incomprensioni nel weekend tutto sarà solo un ricordo. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: La settimana sarà altalenante in amore, cercate di dare le giuste attenzioni alla vostra metà e di prendervi cura del vostro rapporto. Per i single non mancheranno gli incontri importanti, chi non ha una relazione da parecchio tempo potrebbe veder finalmente esplodere la passione.

Lavoro: sarà una settimana piena di soddisfazioni, grazie alla vostra tenacia finalmente i risultati stanno per arrivare. Le giornate più proficue saranno quelle di lunedì e mercoledì, in cui avrete la prova del successo che avete ottenuto.

Toro

Amore: all’inizio della settimana potreste avere un litigio con il partner, ma ciò nonostante, con un po’ di impegno potrete risolvere facilmente la situazione e far risalire l’affiatamento di coppia. Nel corso della settimana potrebbe anche esserci qualche bella sorpresa, che sarà di grande aiuto per favorire l’intesa. Anche per chi è solo potranno esserci ottimi incontri.

Lavoro: questa settimana potrebbero sbloccarsi alcune situazioni che vi tenevano in ansia. Nonostante il lavoro non sarà dalla vostra parte sarete carichi di energia e gli impegni non vi mancheranno. Anche se non troverete subito la soluzione giusta, insistete, cercando però di non causare discussioni con i colleghi.

Gemelli

Amore: questa settimana dovrete cercare di sistemare delle questioni rimaste in sospeso. La sfera amorosa è un po’ confusa e avete bisogno di riflettere. Ponete una mano sul cuore per fare chiarezza e date ascolto alle vostre emozioni. Giovedì e venerdì saranno delle giornate molto fortunate per chi vuole incontrare l’anima gemella.

Lavoro: il malumore torna a fare capolino nella sfera professionale. Qualcosa non sta andando secondo i vostri piani e sarete molto suscettibili anche con i colleghi che hanno stima di voi. Cercate di evitare le discussioni e di mettervi in cattiva luce, pazientate e ricordate che con la calma si ottiene tutto.

Cancro

Amore: chi ha la certezza di avere accanto la persona giusta questa settimana inizierà a fare progetti importanti. Invece, chi ha avuto una crisi di coppia e ancora non ne è uscito, di certo non starà tanto bene e la sua negatività si rifletterà sull’ambito familiare. Tuttavia, le cose andranno meglio da mercoledì, quando anche per i single ci saranno incontri interessanti.

Lavoro: questa settimana gli astri non sono molto positivi sulla sfera lavorativa, e a peggiorare le cose ci sarà un po’ di malumore. Ma non perdetevi d’animo e fate affidamento alla vostra grinta per superare ogni ostacolo. Attenti però a non riversare sui colleghi la vostra ansia, non lo meritano affatto.

Leone

Amore: in amore è un periodo di rivoluzione per i nati del segno. Questa settimana potreste essere esposti a situazioni poco piacevoli, ma per fortuna nel weekend tutto svanirà. Con il partner tornerà l’armonia e i sentimenti ne usciranno rafforzati. Anche i single avranno buone opportunità per trascorrere un weekend romantico.

Lavoro: a livello professionale potrebbe esserci presto una buona notizia dovuta al vostro impegno. La settimana si preannuncia comunque positiva e ci saranno tante occasioni per fare affari se avete un’attività oppure per ottenere qualche riconoscimento se inseguite la carriera professionale.

Vergine

Amore: l’inizio settimana potrebbe essere caratterizzato da un po’ di nervosismo a causa di un atteggiamento ambiguo della persona amata. La gelosia potrebbe peggiorare l’intesa e far sorgere dubbi sui sentimenti. Per chi invece è single e ha chiuso da poco una la settimana si rivelerà molto favorevole per le nuove conoscenze.

Lavoro: è un periodo piuttosto faticoso e i troppi impegni lavorativi non vi permettono di staccare la spina. Per il resto, la settimana scorrerà serena e gli eventi saranno favorevoli alle collaborazioni. Ci saranno manifestazioni di affetto da parte di alcuni colleghi che faranno affidamento alle vostre capacità.

Bilancia

Amore: per i nati del segno questa settimana l’amore non sarà al massimo, ma farete di tutto per non riversare le colpe sul partner. Chi ha avuto rapporti difficili non avrà vita facile e per recuperare la fiducia persa ci vorrà del tempo. Anche i cuori solitari in questo periodo saranno molto restii ad accettare i consigli altrui, ma per qualcuno potrebbe arrivare l’amore.

Lavoro: sarà una settimana in calo sul fronte lavorativo, vi sentirete piuttosto stanchi e non riuscirete a portare a termine lo stesso quantitativo di mansioni della settimana precedente. Se avete rapporti professionali con persone distanti dal vostro modo di essere i pianeti comunque vi proteggeranno.

Scorpione

Amore: la settimana trascorrerà tranquillamente tra affetti e famiglia e i nati del segno avranno molte occasioni per mettere in chiaro alcune questioni. Sarà infatti sufficiente un chiarimento per far andare tutto per il verso giusto. I single non vorranno dare troppo adito a pettegolezzi, ma non dovrebbero curarsi del giudizio altrui se vorranno conoscere persone nuove.

Lavoro: l’inizio di questa settimana potrebbe essere difficile per molti del segno, sul lavoro ci saranno ostacoli ed imprevisti. Dovrete attendere ancora un po’ per ottenere dei risultati positivi, ma in compenso potrete cogliere nuove opportunità che le stelle vi elargiranno. Anche se qualcuno potrebbe avere qualche piccolo problema con un collega, per fortuna tutto si appianerà senza ulteriori repliche.

Sagittario

Amore: in questa settimana i nati sotto il segno del Sagittario si troveranno di fronte a delle decisioni importanti per la vita sentimentale. Soprattutto coloro che stanno vivendo due storie contemporaneamente saranno dubbiosi e non sarà facile fare una scelta. Tuttavia, l’oroscopo consiglia di ascoltare il cuore oppure di rimandare la decisione. Sia per le coppie che per i single sabato e domenica saranno due giornate ricche di sorprese e di relax.

Lavoro: cercate di mettervi in discussione sul fronte lavorativo, ci sono tutti i presupposti per ottenere dei grandi risultati. Meglio però lasciar perdere gli investimenti a lungo termine, occupatevi invece di cose che portano guadagni subito e avrete successo. Con la vostra caparbietà e la tenacia che vi contraddistingue sarete molto persuasivi.

Capricorno

Amore: questa settimana l’umore dei Capricorno sarà altalenante e si rifletterà sul rapporto di coppia. Tra litigi e incomprensioni sarà facile lasciarsi prendere dall’ira, ma per fortuna i bollenti spiriti non mancheranno e fare la pace sarà anche molto piacevole. Il fine settimana si prospetta comunque tranquillo e anche per i single la settimana si concluderà con qualche incontro magico.

Lavoro: vi attende una settimana lavorativa molto impegnata, tuttavia cercate di fare il vostro dovere senza competere troppo con i colleghi. Come dice il proverbio, la prudenza non è mai troppa e quindi dovrete evitare di fare il passo più lungo della gamba. Invece, provate a mettere a punto qualcosa che valga la pena portare avanti se proprio avete voglia di investire.

Acquario

Amore: alcuni problemi che non avete ancora risolto con la persona amata potrebbero ripresentarsi più forti di prima. Le stelle consigliano di mettere a nudo i vostri sentimenti, solo così potrete stare sereni e tranquilli. I single non vorranno essere troppo al centro dell’attenzione, poiché non sono molto convinti di accettare un corteggiamento. Il desiderio al momento è quello di godersi l’estate, poi si vedrà.

Lavoro: la settimana sarà sottotono per i nati Acquario che dovranno confrontarsi con situazioni più grandi di loro. I giorni migliori della settimana saranno martedì e mercoledì, per il resto tutto proseguirà in maniera piatta. Tuttavia, non fatevi mettere fretta dalle persone che lavorano con voi e prendete le vostre decisioni con calma.

Pesci

Amore: trascorrerete una settimana all’insegna delle emozioni, la passione sarà alle stelle e molti del segno potranno provare sensazioni inedite. Qualcuno potrebbe prendere una sbandata fuori dalla relazione ufficiale e non sarà facile vivere con un segreto, quindi sarebbe meglio parlarne prima che sia troppo tardi. Sarà un ottimo weekend sia per le coppie che per i single.

Lavoro: i progetti lavorativi avranno una marcia in più questa settimana, ma se qualcosa andrà storto non dovete assolutamente prendervela con le persone che avete intorno. Dedicate più tempo alle vostre faccende e non occupatevi di ciò che pensano gli altri, ulteriori distrazioni potrebbero distogliervi dal vostro lavoro. Avete comunque l’opportunità di crescere, anche se non mancheranno scontri con i colleghi.