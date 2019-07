L’Estate sta per concedersi una pausa. Nelle ultime ore vi sarete senz’altro accorti dell’arrivo dei primi spifferi d’aria fresca in quota, non tanto per le temperature quanto per qualche temporale che la notte scorsa ha colpito le aree settentrionali dell’isola e in particolare la Gallura.

E’ il sintomo di un cambiamento, sostanziale, indotto dal passaggio di un nucleo d’aria fresca in prossimità della nostra regione. Si andrà a scavare un vortice di bassa pressione secondario che dal Tirreno migrerà verso sudest, direzione Ionio. Nel passaggio porterà un’accentuazione del vento già nelle prossime ore, in rotazione dai quadranti settentrionali, e un brusco abbassamento delle temperature. Tenete conto che, proiezioni alla mano, si parla di un calo che dovrebbe attestarsi nell’ordine dei 6-8°C e pertanto avremo un rientro alla normalità.

Non solo, dal pomeriggio dovrebbe subentrare un incremento dell’instabilità a partire dalle coste settentrionali della Sardegna, con temporali e acquazzoni localmente intensi. Nelle ore successive, segnatamente in serata, le precipitazioni dovrebbero estendersi verso le coste occidentali – fin sul Golfo di Oristano probabilmente – e nella fascia nordorientale, ma non escludiamo degli sconfinamenti fin verso le interne del sassarese, della Gallura e della Baronia. Attenzione ai temporali, perché potrebbero essere occasionalmente grandinigeni e particolarmente forti.

Nella notte di lunedì su martedì ci sarà ancora spazio per delle precipitazioni sia lungo la fascia occidentale che su quella orientale ma la tendenza è per una graduale attenuazione. Martedì prevediamo un sensibile miglioramento, ma ci sarà ancora un po’ di vento e di fresco. Il miglioramento sarà più consistente nella seconda parte della settimana, allorquando dovrebbe ripresentarsi un campo di Alta Pressione di matrice africana.

