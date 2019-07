Un incendio si è sviluppato intorno all’ora di pranzo in località Tasonis, nell’agro di Sinnai.

E’ attualmente in corso l’intervento della Protezione civile con 3 mezzi e della Forestale con un mezzo.

L’area colpita dal fuoco è vasta, anche per via del forte vento che sta mettendo in difficoltà i volontari sul posto per domare le fiamme. L’incendo si è sviluppato per il forte vento e le temperature elevate, che superano i 35 gradi.