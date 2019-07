Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato la delega a commissario per La Maddalena al governatore della Sardegna Christian Solinas.

Lo ha annunciato lo stesso Solinas a margine di una conferenza stampa a Villa Devoto, sottolineando che il procedimento è ora “in fase di verifica e registrazione alla Corte dei Conti”.

“Metterò in piedi una struttura commissariale che procederà alla gestione delle bonifiche e si occuperà del riavvio del compendio che era stato progettato per il G8 – annuncia il presidente della Regione – Naturalmente cercherò di collaborare con il Comune per avere un disegno condiviso”.