Ricomincia la trattativa sugli accantonamenti della Sardegna, ovvero le risorse che Roma trattiene per coprire il debito pubblico nazionale. Secondo le ultime stime, che comprendono le quote non dovute secondo la sentenza dell’11 gennaio 2019, la Regione vanta un credito di 900 milioni di euro.

Domani il governatore Christian Solinas sarà al ministero dell’Economia e delle Finanze dove incontrerà il viceministro Massimo Garavaglia.

“Ho chiesto io l’incontro – chiarisce il presidente – perché bisogna chiudere in un modo o nell’altro questa partita”.

Prima di giovedì 18 luglio Solinas dovrebbe anche incontrare i segretari della coalizione di centrodestra. Un vertice di maggioranza ristretto per fare il punto sulle nomine che restano da fare. La prossima settimana, invece, assieme ai segretari il governatore dovrebbe incontrare i capigruppo di maggioranza.