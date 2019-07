E’ fatta la nuova Giunta comunale del sindaco di Alghero Mario Conoci.

Dopo due settimane di consultazioni, trattative e strappi, il centrodestra ha scelto.

Forza Italia avrà due assessori: si tratta di Giovanna Caria al Bilancio e alle Finanze e di Antonello Peru ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni.

Due assessori anche per Noi con Alghero, che opta per Maria Grazia Salaris ai Servizi sociali ed Emiliano Piras all’Urbanistica, liberando in consiglio i posti per Alessandro Loi e Antonello Muroni.

I Riformatori indicano invece Andrea Montis come assessore dell’Ambiente, mentre Fratelli d’Italia punta su Marco Di Gangi al Turismo, Cultura e Istruzione.

Al suo posto entra in consiglio Christian Mulas. Chiude Giorgia Vaccaro, militante storica della Lega, cui vanno le Attività produttive.

L’Udc, parte integrante della maggioranza, avrà invece la presidenza del consiglio comunale. Sconfitto il Psd’Az, per il quale ora si apre un aspro confronto interno, sia a livello locale che regionale.

Restano senza rappresentanza anche i tre consiglieri fuoriusciti dalla Lega e confluiti nel gruppo misto: Leonardo Polo, Monica Pulina e Giovanni Monti. Non si escludono nuovi assestamenti nel giro di poche settimane.