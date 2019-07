La strada statale 195 km al 6,500, bivio per Giorgino è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia a causa di un incidente stradale.

Il conducente di un autocarro Fiat Doblò, un giovane 27enne, stava percorrendo la statale 195 in direzione Capoterra, arrivato al bivio per Giorgino, per cause ancora da accertare, ha tamponato una Fiat 600, guidata da un 28enne.

Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e trasportati con assegnato codice giallo dal 118 rispettivamente al PS del Policlinico e del Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge, che ha regolarmente riaperto la strada al traffico.