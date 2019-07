“Una puntuale ricognizione, ora lavoriamo per passare dagli annunci alle azioni concrete”.

Così Giuseppe Fasolino, assessore alla Programmazione, ha sintetizzato lo spirito della riunione tenutasi questa mattina a Nuoro per fare il punto sul Piano di Rilancio del Nuorese.

“Per superare gli intoppi accumulati negli anni passati – ha aggiunto l’assessore- contiamo di accentuare il ruolo da protagonista dei Comuni e delle imprese, che con la Camera di Commercio stanno dando un sostegno concreto anche in termini di risorse finanziarie. Vogliamo passare al più presto dalla politica degli annunci a quella delle azioni concrete e contiamo di farlo con il contributo di tutti. Per questo abbiamo condiviso l’idea di fissare un cronoprogramma, con impegni precisi e scadenze e abbiamo assunto l’impegno di rivederci tra due settimane per fare il punto e riavviare un motore fondamentale per consentire a questo territorio di risollevarsi con un’azione corale di tutti gli attori. Senza grandi proclami – ha concluso l’assessore- lavoriamo a testa bassa per parlare solo con i risultati”.