Francesco Marini è il nuovo Presidente della Confindustria Sardegna Meridionale. E’ stato eletto questo pomeriggio dall’Assemblea Generale dell’Associazione riunita a Cagliari nella sede associativa di viale Colombo. Subentra a Maurizio de Pascale recentemente nominato Presidente di Confindustria Sardegna.

Marini, 65 anni, cagliaritano, ingegnere chimico laureato presso l’Università di Cagliari ha maturato la sua esperienza professionale nell’ambito del Gruppo Saras all’ interno del quale ha ricoperto molteplici incarichi. E’ stato tra l’altro direttore della raffineria di Sarroch, AD di Sartec srl, Presidente di Sartec srl e, dal 2013, Presidente della più importante industria della Sardegna, la Sarlux srl di Sarroch.

Presidente della Sezione Sardegna dell’AIDIC, Associazione Italiana degli Ingegneri Chimici, Presidente dell’Albo Gestori Ambientali della Sardegna presso la Camera di Commercio di Cagliari ed Oristano, vanta una importante esperienza associativa. Vicepresidente vicario uscente della Confindustria Sardegna Meridionale è stato in passato Consigliere del Direttivo di diverse Sezioni dell’Associazione.

Alla sua nomina si è pervenuti attraverso le consultazioni effettuate dalla Commissione de “Saggi” con le 21 Sezioni Merceologiche dell’Associazione.

Nei suoi indirizzi programmatici Marini ha sottolineato la volontà, in linea di continuità con i precedenti mandati, di rafforzare, promuovere e diffondere una rinnovata e moderna cultura d’impresa, come precondizione di rilancio del nostro sistema produttivo. Ha ribadito in particolare l’importanza del sostegno all’industria, portatrice della cultura necessaria per un approccio vincente per tutti i sistemi, fondamentale per lo sviluppo e la tenuta economica e sociale, non alternativa ma sinergica e traino per tutti gli altri comparti: agricoltura, turismo, servizi.

Nella stessa riunione l’Assemblea della Confindustria Sardegna Meridionale ha anche nominato il Vicepresidente Vicario dell’Associazione. E’ stato eletto Antonello Argiolas, titolare della Argiolas Formaggi di Dolianova.

Ha infine nominato la squadra dei Vicepresidenti incaricati che, insieme ad Antonello Argiolas, affiancheranno l’ing. Marini nel prossimo biennio. Sono stati nominati: Ugo Benedetti per le Relazioni Industriali e Sicurezza Lavoro; Carlo Lolliri, per la Politica Industriale; Nicola Palomba, per il Marketing Associativo; Renato Vargiu, per lo Sviluppo Territoriale e Cristiana Vinci, per Trasporti e Continuità Territoriale.

La nuova squadra di Presidenza rimarrà in carica per il biennio 2019-2021.