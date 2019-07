I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 2:00 per un incidente stradale nella strada che porta alle grotte di Domusnovas.

Un’auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada buttando giù un muretto, finendo la sua corsa in un dirupo di circa cinque metri, tra una roccia e un albero. L’auto nell’impatto ha preso fuoco.

All’arrivo dei soccorritori i due occupanti sono stati trovati fuori dalla vettura feriti di cui uno gravemente, affidati e trasportati in ospedale dai soccorritori inviati dal servizio di Emergenza del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.