La Polizia di Stato ha arrestato D. M., 23enne senegalese, pluripregiudicato, perché resosi responsabile di rapina e false attestazioni.

Intorno all’una della scorsa notte, è giunta la segnalazione di una rapina in via Crispi, ad opera di un ragazzo straniero inseguito dalla vittima nel Largo Carlo Felice.

Le volanti che si trovavano in transito propria nella zona segnalata, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, sono riuscite ad identificare l’uomo che cercava di confondersi tra la folla.

Il rapinatore individuato, bloccato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso del cellulare rubato.

La vittima ha riferito ai poliziotti che, mentre stava tornando a casa, in attesa che venisse aperto il portone, un giovane di origini africane si è avvicinato chiedendogli una sigaretta, ma al rifiuto questo lo ha preso per le braccia, sbattendolo violentemente al muro per poi cercare di colpirlo al volto con dei pugni.

La vittima fortunatamente è riuscita a schivare i colpi, il rapinatore dopo aver strappato dalle mani il cellulare è scappato verso il Largo Carlo Felice.

Il giovane identificato per D. M., 23enne senegalese è stato accompagnato negli Uffici della Polizia Scientifica per essere sottoposto ai rilievi di rito. Durante i controlli è emerso che lo stesso era già stato fotosegnalato con nomi differenti e con a carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato arrestato e su disposizione del pubblico ministero è stato accompagnato nel carcere di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.