Mercoledì 17 luglio, dalle 10 alle 13, i lavoratori del porto canale saranno in presidio davanti alla sede della Soprintendenza ai Beni architettonici in via Battisti 2 a Cagliari.

La mobilitazione, organizzata da Filt Cgil, Fit Cis,l Uiltrasporti e Ugl Trasporti proseguirà intorno alle 13 con un flash mob nel tratto di litorale su cui insiste il vincolo, vicino alla spiaggia di Giorgino.