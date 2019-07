“Ecco i turisti che amiamo! Un signore Romano in vacanza in Sardegna ha notato lo schifo lasciato lungo strada da i soliti maleducati e senza pensarci due volte ha ripulito caricando tutto nella propria auto per poi conferire in discarica! Ci complimentiamo con lui ma vorremo chiedere a chi di competenza: dobbiamo arrivare a questo per tenere pulite le nostre strade?

Questi gesti sono all’ordine del giorno da parte di turisti e dei Sardi facendosi carico volontariamente di ripulire zone sporcate dai soliti “zozzoni”!”

Con questo post, sulla loro pagina Facebook, le Guardie ambientali della Sardegna denunciano una situazione, ormai diventata critica, nell’Isola: decine e decine di rifiuti abbandonati lungo le strade, in campagna e ovunque capiti.