Non si placano per nulla le proteste a seguito della morte del pitbull ucciso in via Cesare Rosaroll, a Napoli.

Il Partito Animalista Europeo ha organizzato, per sabato 20 luglio, un corteo che partirà da via Rosaroll, dove è avvenuta la sparatoria, e si sposterà fino a via Medina, sede della Questura di Napoli, per chiedere “che l’agente venga punito ai sensi della normativa vigente”.