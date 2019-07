Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 16 luglio, nella spiaggia di Giorgino, nei pressi della Ss 195, per l’incendio di diversi cumuli di posidonia.

Il fumo emanato dal rogo ha invaso la statale compromettendo la sicurezza stradale della trafficatissima litoranea e provocando scarsa visibilità.

Il fuoco aveva già colpito questa zona del cagliaritano, riducendo in cenere ammassi di alghe verso metà giugno, ora le fiamme hanno ripreso a propagarsi emanando fumo, continuamente alimentate anche dal vento che sta mettendo in difficoltà i pompieri sul posto per domare l’incendio.