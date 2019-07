Un carrozziere di Terralba, Marco Meloni, 38 anni, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Terralba in esecuzione di pena per una condanna passata in giudicato a cinque anni e sei mesi per tentato omicidio.

I fatti risalgono al 22 gennaio del 2016, quando Meloni con la sua auto aveva investito di proposito un pensionato suo vicino di casa col quale aveva avuto problemi di vicinato sfociati anche in diverse cause civili e denunce penali.

Le indagini dei carabinieri di Terralba e della Compagnia di Oristano avevano permesso di individuare come responsabile dell’investimento proprio Meloni, che poco più di un anno prima aveva anche fatto esplodere una bomba carta davanti all’abitazione del pensionato.