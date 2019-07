Regione, Provincia e Anas unite per stringere sui tempi di riapertura del ponte di Oloè, lungo la strada provinciale tra Oliena e Dorgali, danneggiato dall’alluvione del 2013, quando aveva inghiottito un’auto della Polizia di Stato provocando la morte dell’agente Luca Tanzi. L’infrastruttura è stata messa sotto sequestro dai giudici del tribunale di Nuoro – su richiesta della Procura – nel febbraio 2017 dopo il cedimento di una campata a seguito dei lavori di ripristino.

Ora l’istanza di dissequestro dovrebbe essere presentata a fine mese e si spera di poter riaprire il ponte tra fine luglio e gli inizi di agosto. L’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Roberto Frongia, e l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, hanno fatto il punto della situazione per definire i tempi per arrivare quanto prima alla riapertura dell’infrastruttura. “La priorità era restituire alle Comunità coinvolte una infrastruttura necessaria e indispensabile, ed è proprio con questa finalità che la Regione ha lavorato per trovare una soluzione, cercando un punto di incontro e sollecitando efficacemente il completamento dei lavori.

Il ponte di Oloè deve tornare presto a essere un collegamento sicuro che rafforzi la Comunità e la fruibilità del territorio”, spiega il presidente della Regione, Christian Solinas. “Tutte le parti – sottolinea l’assessore Frongia – hanno tenuto fede al cronoprogramma provvedendo ad attuare quanto di propria competenza, la Provincia dal canto suo ha eseguito e supervisionato tutti gli interventi, non ultimo il collaudo statico del ponte che ha richiesto 10 giorni. In questo momento si sta predisponendo il ‘certificato di sicurezza globale’, che arriverà entro il 20. Entro il giorno 23 la Provincia trasmetterà istanza per il dissequestro”. Soddisfazione è stata espressa anche dall’amministratore straordinario Tidu: “Ancora qualche giorno e chiuderemo il cerchio, spetterà poi al Tribunale disporre il dissequestro ed emettere il dispositivo di riapertura. Ma l’auspicio, certificato alla mano e avendo effettuato tutti i lavori a regola d’arte, è che si possa aprire il ponte alla circolazione quanto prima. Sarà un bel risultato per tutti”.