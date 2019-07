Il neo sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (Fratelli d’Italia) lascia la carica di consigliere regionale. “Oggi mi sono dimesso, sono stati cinque anni fantastici, di passione e lavoro, durante i quali ho imparato tanto e agito nell’esclusivo interesse della Sardegna”, scrive Truzzu su Facebook.

“Un grazie di cuore alla mia comunità, alla mia famiglia, ai miei straordinari collaboratori, a chi mi ha sempre sostenuto, a chi ha creduto in me anche quando non era semplice, ai colleghi di maggioranza e opposizione con cui ho condiviso battaglie e talvolta mi sono scontrato. Da oggi – conclude il sindaco del capoluogo sardo – tutto il mio cuore, tutta la mia passione, tutta la mia testa è per Cagliari e per i miei concittadini”.

In Consiglio regionale al suo posto entrerà Fausto Piga, sindaco di Barrali, primo dei non eletti nel collegio di Cagliari.