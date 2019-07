Arte en plein air con il progetto “Karalis in Mare in Cielo in Terra – Il Viaggio di un nuovo Ulisse” firmato Abaco Teatro per CagliariPaesaggio 2019. In scena a Cagliari dal 19 al 21 luglio tra la spiaggia del Poetto, la terrazza del Bastione di Saint Remy e infine il sito archeologico di Sant’Eulalia un affascinante trittico ispirato alla figura dell’eroe greco con Tiziano Polese nel ruolo del protagonista tra danze e musiche, apparizioni di Sirene e aquiloni in volo.

“Ulisse è il viaggiatore eterno, colui che trova nemici, insidie ma anche soccorso e ospitalità nel tormentato ritorno a casa – sottolinea la regista e direttrice artistica Rosalba Piras – è un naufrago che oggi finirebbe nello schiere dei migranti e richiedenti asilo”. “Karalis in Mare in Cielo in Terra” rappresenta l’ideale preludio al XII Festival Giardini Aperti organizzato da Abaco a Cagliari dal 26 luglio al 4 agosto insieme al Concorso Città di Cagliari “Arte & Natura” 2019. Dopo i “flash mob” in città dal 22 al 25 luglio, il festival entra nel vivo dal 26 al 28 luglio al Parco Siro Vannelli tra spettacoli di teatro ragazzi e pièce come “Vite Sospese”, “ITIS Galileo” dal monologo Marco Paolini e il divertente “Sketch!!!”.

Infine dal 2 al 4 agosto al Parco Colle Monte Claro le performance dei finalisti (il 4 la premiazione) e gli spettacoli “Hope! Hope! Hoplà!!!”, “Gabriella sempre” e “Flamenco!” di Marc Aurelio, nel segno della passione.