Il commissario dell’Ats ma anche gli amministratori delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e sud Sardegna. E’ la partita delle nomine ancora da fare uno dei temi affrontati dal presidente della Regione Christian Solinas durante un incontro con i coordinatori delle forze politiche della coalizione convocato prima del vertice romano al Mef sugli accantonamenti.

Secondo le prime indiscrezioni l’uomo che potrebbe sostituire il super manager Fulvio Moirano alla Asl Unica potrebbe arrivare da fuori, per la precisione dal Trentino Alto Adige. La riunione anticipa il vertice di maggioranza vero e proprio, quello con i consiglieri regionali, che si dovrebbe tenere alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima.

Al preliminare hanno partecipato Giorgio Oppi per l’Udc, Michele Cossa per i Riformatori, Ugo Cappellacci e Settimo Nizzi per Forza Italia, il deputato Salvatore Deidda per Fratelli d’Italia. Assente, invece, la Lega.