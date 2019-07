Intervento dei vigili del fuoco di Sassari nel pomeriggio di oggi, martedì 16 luglio, intorno alle 17:30, a seguito di una chiamata di soccorso per un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale per l’ Anglona direzione Nulvi.

La Sala Operativa ha inviato sul posto la squadra operativa 2A della Sede Centrale. Gli operatori dei Vvf si sono adoperati per la messa in sicurezza del sito interessato dall’evento e per estrarre le persone coinvolte nel sinistro dalle lamiere, affidandole ai sanitari per i primi accertamenti.

Presenti nel luogo dell’evento anche gli operatori del 118 ei Carabinieri per quato loro competenza.